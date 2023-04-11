Лавров заявил о перспективах Евразии в условиях смещения центра мировой экономики на Восток

Москва, , 15:16 — REGNUM В условиях смещения центра развития мировой экономики на Восток у Евразии появляются огромные перспективы, заявил 11 апреля на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Казахстана Муратом Нуртлеу глава МИД России Сергей Лавров.

Глава МИД РФ Сергей Лавров и глава МИД Казахстана Мурат Нуртлеу © Алексей Никольский/РИА Новости

«Евразийский континент имеет огромное будущее, особенно на нынешнем этапе, когда центр развития мировой экономики и торговли сместился сюда, на восток евразийского континента. Этими объективными сравнительными преимуществами необходимо пользоваться к обоюдной выгоде всех организаций и всех стран», — сказал Лавров.

Как сообщалось ранее, в обновлённой Концепции внешней политики России, которая была утверждена президентом Владимиром Путиным в марте 2023 года, сказано, что главной целью России в отношениях со странами ближнего зарубежья станет превращение региона в зону мира, добрососедства, устойчивого развития и процветания.

Особое внимание в концепции уделяется развитию отношений с Китаем и Индией. В тексте документа, в частности, сказано, что Россия нацелена на дальнейшее упрочение отношений партнерства и взаимодействия с КНР, взаимопомощь и координацию на международной арене в интересах обеспечения безопасности, стабильности, устойчивого развития на глобальном и региональном уровнях как в Евразии, так и в других частях мира.