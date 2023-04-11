Мишустин: концепция технологического развития России предполагает новые подходы

Москва, , 16:02 — REGNUM Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что основные направления технологического развития России до 2030 года предполагают принципиально новые подходы.

Технологическое развитие Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Открывая стратегическую сессию по направлению «Укрепление технологического суверенитета», он отметил, что на ней будет рассмотрена концепция технологического развития, рассчитанная на ближайшие восемь лет.

«Она предполагает кардинальные новые подходы в этой сфере», — отметил премьер, добавив, что Россия уже имеет первые успешные примеры в достижении технологического суверенитета.

Мишустин подчеркнул, что это очень полезный опыт, который нужно тщательно проанализировать, а также сделать соответствующие выводы, в том числе при определении приоритетов на 2023 год.

Как передавало ИА REGNUM, концепцию технологического развития страны поручил разработать правительству президент России Владимир Путин. Ответственный за разработку и утверждение концепции — премьер-министр Михаил Мишустин.

Российское правительство сформировало перечень ключевых направлений технологического развития страны до 2030 года. В него в том числе включили производство лекарственных средств, атомное и нефтегазовое машиностроение, авиационную промышленность и разработки в энергетической сфере.