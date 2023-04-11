Москва, , 15:12 — REGNUM Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете продажи вейпов несовершеннолетним. Также документ предусматривает запрет оборота ароматизированных жидкостей, в том числе безникотиновых, и запрет открытой выкладки вейпов в магазинах, а также скидок на них.

Государственная дума Иван Шилов © ИА REGNUM

Законопроект предусматривает внесение изменений, направленных на то, чтобы полностью исключить продажу несовершеннолетним вейпов и расходников к ним, а также продажу вейпов на ярмарках, выставках, путем развозной и разносной торговли, дистанционным способом, с использованием автоматов.

Теперь их приобрести можно будет только в магазинах.

Ранее эксперты не раз указывали на вред вейпов для здоровья. Год назад Роспотребнадзор обнаружил в смеси для одного из устройств отравляющие химические вещества, информация о наличии которых отсутствовала на этикетке. Ранее там также находили бактериальные и грибковые токсины. Вредные вещества попадают в организм человека при вдыхании и наносят вред здоровью, подчёркивали в Роспотребнадзоре.

11 апреля уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец в беседе с RT назвала победой одобрение закона о запрете вейпов для детей. По её словам, очень важно сделать всё для того, чтобы обезопасить детей, молодёжь от пагубной привычки, которая многими воспринимается «как нечто безобидное».