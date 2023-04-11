Глава МИД Казахстана Нуртлеу назвал приоритетом развитие отношений с Россией

Москва, , 15:12 — REGNUM Развитие отношений с Москвой — приоритет внешней политики Казахстана. Об этом 11 апреля заявил вице-премьер, министр иностранных дел Казахстана Мурат Нуртлеу в ходе пресс-конференции, состоявшейся по итогам переговоров с главой российского внешнеполитического ведомства Сергеем Лавровым.

Мурат Нуртлеу и Сергей Лавров © Алексей Никольский/РИА Новости

«Хотел бы подчеркнуть, что развитие плодотворного, равноправного и взаимовыгодного сотрудничества с РФ является основным приоритетом нашей внешней политики», — сказал он, отметив, что в настоящее время отношения между странами представляют собой успешную модель двустороннего и интеграционного взаимодействия.

Дипломат сообщил об отсутствии проблем в отношениях между Москвой и Астаной, добавив, что государствам удалось сохранить гармоничные и конструктивные связи, несмотря на ситуацию в мире.

Мурат Нуртлеу также акцентировал внимание на том, что объём торговли между Россией и Казахстаном впервые достиг 26,1 миллиарда долларов. Глава МИД назвал РФ главным торгово-экономическим партнёром республики, добавив, что у стран есть потенциал и предпосылки, чтобы довести объём двусторонней торговли до 30 миллиардов долларов.

Ранее министр иностранных дел Мурат Нуртлеу заявил, что Казахстан и Россию связывают тесные экономические отношения, лидеры обеих стран наладили конструктивный и доверительный политический диалог. Он подчеркнул, что готов объединить усилия с российским коллегой, чтобы Астана и Москва реализовали все достигнутые договорённости.