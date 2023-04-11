Москва, , 14:57 — REGNUM Президент России Владимир Путин провёл 11 апреля телефонные переговоры с лидером Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Владимир Путин © Kremlin Pool/Global Look Press

«Обсуждена актуальная тематика двусторонних отношений, включая меры по расширению взаимовыгодной кооперации в торгово-экономической области. Подтверждена обоюдная заинтересованность в дальнейшем всестороннем укреплении российско-узбекистанского стратегического партнёрства и союзничества», — говорится в сообщении.

Кроме того, уточняется, что президенты условились о продолжении контактов двух стран на различных уровнях.

В прошлом году президент Узбекистана подписал указ о награждении российского лидера Владимира Путина орденом «Дружбы высшей степени» («Олий Даражали Дўстлик»). Отмечалось, что орден вручается за огромный личный вклад Путина в развитие традиционных уз дружбы и сотрудничества между народами России и Узбекистана.