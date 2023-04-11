СКР: больше 20 полицейских стали фигурантами дела о взятках в Ростове-на-Дону

Ростов-на-Дону, , 15:10 — REGNUM Уголовное дело об организации преступного сообщества и получении взяток возбуждено в отношении бывшего и действующих должностных лиц ГУ МВД России по Ростовской области, всего в деле фигурируют больше 20 человек. Об этом сообщает 11 апреля пресс-служба Следственного комитета РФ.

Полиция Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По данным следствия, преступное сообщество действовало в Ростове-на-Дону с июля 2015 года. Руководил им бывший замначальника полиции по охране общественного порядка Дмитрий Рыбалко.

Группировка, в которую входили местные жители и полицейские, получала взятки от участников торговой деятельности. Таким образом они стремились избежать административной и иной ответственности за правонарушения.

«В числе фигурантов более 20 человек», — говорится в сообщении.

Предприниматели ежемесячно платили группировке Рыбалко от 3 тысяч до 50 тысяч рублей в зависимости от количества торговых помещений. Общая сумма полученных взяток оценивается по меньшей мере в 25 млн рублей.

По местам службы и жительства подозреваемых проводятся обыски.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Санкт-Петербурге за попытку получить взятку в размере 20 миллионов рублей арестовали оперуполномоченного управления МВД на транспорте по Северо-Западному федеральному округу, подполковника полиции Илью Афанасьева. Он намеревался получить незаконное вознаграждение от должностных лиц РЖД, в отношении которых ведутся оперативно-разыскные мероприятия.