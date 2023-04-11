Москва, 11 апреля, 2023, 16:02 — ИА Регнум. Информацию о водительском удостоверении, номере телефона, ИНН включат в перечень данных для воинского учёта. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на текст поправок, касающихся ведения реестра военнообязанных.

Дарья Антонова ИА REGNUM В салоне автомобиля

Отмечается, что документы воинского учёта должны содержать информацию о документе, удостоверяющем личность (вид, серию, номер, дату выдачи, наименование или код органа, выдавшего такой документ), страховой номер индивидуального лицевого счета (при наличии), ИНН, информацию о водительском удостоверении (при наличии), а также об абонентском номере подвижной радиотелефонной связи (при наличии).

Уточняется, что при постановке на воинский учёт и снятии с него граждан без их личной явки документы воинского учета могут содержать лишь ту информацию, которая имеется в наличии у военкоматов, в том числе полученную из государственного информационного ресурса, других государственных информационных систем и информационных ресурсов, на основании запросов военных комиссариатов.

По информации агентства, обработка персональных данных для воинского учёта будет проводиться с учетом требований законодательства России о государственной и другой охраняемой законом тайне без необходимости получения согласия гражданина. В реестре воинского учета не будет содержаться государственная или охраняемая законом тайна. ​​​​​

Как передавало ИА REGNUM, по информации ТАСС, первоначальная постановка на воинский учёт может быть осуществлена без личной явки гражданина в военный комиссариат. Отмечается, что исключения составит информация о гражданах, которые проходят военную службу, имеют воинские звания офицеров и пребывают в запасе Службы внешней разведки России и в запасе Федеральной службы безопасности Российской Федерации.