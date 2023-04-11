МО РФ: в мире нарастает беспокойство из-за биолабораторий США на Украине

Москва, , 14:52 — REGNUM Акции протеста в связи с деятельностью американских биологических лабораторий на Украине прошли в Южной Корее, Армении, Киргизии и Сербии. Растёт беспокойство общественности за границей по этому поводу, рассказал 11 апреля начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов в ходе пленарного заседания Госдумы РФ.

Лаборатория Александр Погожев © ИА REGNUM

Он считает эту реакцию важной в свете того, что ранее Пентагон заявлял о намерении продолжать исследования в связи с отсутствием резонанса в мире.

«Важным итогом, с нашей точки зрения, парламентского расследования считаем возрастающее беспокойство как в нашей стране, так и за рубежом в отношении финансируемых Пентагоном незаконных исследований», — отметил Кириллов.

Вызванный общественный резонанс он назвал широким.

Как сообщало ИА REGNUM, Кириллов также рассказал об анализе мест в Херсонской области, ДНР и ЛНР, где находились американские биологические объекты. Исследование показало, что США создают рядом с границами России компоненты биологического оружия. Сомнений нет, что США «под прикрытием обеспечения глобальной биобезопасности проводили исследования двойного назначения», отметил представитель Минобороны.

Претензии России к Киеву и Вашингтону, связанные с работой лабораторий, остаются открытыми и требуют ответа, заявил заместитель главы Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков. Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая («Единая Россия») назвала США ответственными за биологическую оккупацию Украины. Этот проект стал частью стратегии по разрушению украинского суверенитета, считает она.