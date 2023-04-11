Москва, 11 апреля, 2023, 15:03 — ИА Регнум. В распоряжении российских граждан есть несколько стран Латинской Америки, куда можно поехать на отдых вместо Мексики, где в последнее время обострилась криминогенная обстановка. Об этом ИА REGNUM сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.

Илона Овакимян/Sputnik/РИА Новости Люди на пляже возле пограничной стены с США в мексиканской Тихуане

«Рядом с Мексикой расположены Доминиканская Республика, Куба, Венесуэла. В противоположной стороне находится Таиланд — туда съездили за три месяца уже более 400 тысяч наших сограждан. Это столько же, сколько было за весь 2022 год. Если хочется поскромнее, то есть те же Объединённые Арабские Эмираты», — сказал Барзыкин.

Если мексиканские власти ввели войска в курортные населённые пункты, то это означает, что отдых туристов будет более безопасным.

«Главное — под пули не ложиться и выбирать безопасные места. Пока чартеров в Мексику нет, и массового потока российских туристов туда тоже нет. Ездить туда через третьи страны — это выходит дороговато», — отметил собеседник.

Барзыкин также напомнил, что на сегодняшний день из России осуществляются прямые рейсы на курорты Кубы.

Ранее испанское издание El Pais сообщило о том, что власти Мексики ввели около 8 тысяч бойцов солдат Национальной гвардии, подразделения морской пехоты и армии на территорию популярных курортных мест в стране после инцидентов с перестрелками с участием криминальных картелей.

Речь идёт, в частности, о популярном у туристов (в том числе и российских) курортном городе Канкуне: местные пляжи уже патрулируются органами правопорядка.

В начале апреля произошла стрельба в Акапулько (штат Герреро) и Канкуне (штат Кинтана-Роо), в результате погибло восемь человек. В качестве меры реагирования власти ввели 4724 солдата в оба города, а также в Тулум, Пуэрто-Вальярта, Мазатлан и Веракрус. Еще 3800 солдат охраняют автомагистрали страны.

11 апреля стало известно, что американские конгрессмены-республиканцы Дэн Креншоу и Майк Вальц призвали начать военную операцию в Мексике для борьбы с наркокартелями. Конгрессмены предложили принять законопроект, который разрешит США использовать военную силу в соседней стране.