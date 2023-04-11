В Берне отвергли заявление посла США Миллера о дополнительной заморозке российских активов

Берн, , 14:46 — REGNUM Руководитель Госсекретариата Швейцарии по экономике (SECO) Элен Будлигер-Артиеда отвергла заявление посла США о том, что Берн мог бы заморозить «ещё $50–100 миллиардов российских активов».

Федеральный дворец в городе Берне © Алексей Филиппов/РИА Новости

В марте посол США в Берне Скотт Миллер заявил, что власти Швейцарии вполне могли бы заблокировать ещё до 100 миллиардов долларов российских активов. Он также напомнил, что Швейцария присоединилась практически ко всем антироссийским санкциям.

В интервью Neue Zürcher Zeitung глава SECO отметила, что власти страны заморозили лишь 7,5 миллиарда франков (~$8,1 миллиарда) в связи с антироссийскими санкциями, однако это лишь треть от общего объёма российских активов, замороженных по всей Европе.

По её словам, правительство Франции заморозило активы на сумму €1,2 миллиарда, а ФРГ — на €2,2 миллиарда.

«Мы постоянно говорим США и всем партнерам: если у вас есть действенные зацепки, предоставьте их», — аргументировала Будлигер-Артиеда позицию Государственного секретариата.

В феврале стало известно, что свыше трети российских активов, зарегистрированных в Швейцарии, заморожены или заблокированы банком Credit Suisse. Речь идёт о сумме в 17,6 миллиарда франков (более $19 миллиардов).