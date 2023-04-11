Берлин, 11 апреля, 2023, 14:42 — ИА Регнум. Чат-бот ChatGPT по заданию немецкого издания Berliner Zeitung подготовил проект мирного договора между Москвой и Киевом, сообщило издание 11 апреля.

Andrea Ronchini/Keystone Press Agency/Global Look Press Chat GPT

Договор включает в себя, среди прочего, немедленное прекращение огня, отвод войск «на первоначальные позиции», создание демилитаризованной зоны вдоль линии конфликта и введение миротворцев, предоставление Донецку и Луганску автономии в составе Украины и законодательное закрепление прав русскоязычных граждан в этих двух регионах.

Также чат-боту было поручено написать письма с призывом к миру от имени канцлера Германии Олафа Шольца президентам России и Украины Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому.

«Мы хотели бы предложить вам перспективу, которую могут открыть конструктивное взаимодействие и готовность к прекращению огня и мирным переговорам. Это пойдет на пользу и экономическим, и политическим связям наших стран», — сказано в «обращении Шольца к Путину».

8 апреля госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в настоящее время переговоры о прекращении огня на территории Украины полностью исключены. Если бы переговоры начались сейчас, это привело бы к закреплению под контролем России бывших украинских регионов, что «недопустимо», сказал Блинкен.