ТАСС: первоначальную постановку на учёт сделают возможной без личной явки в военкомат

Москва, , 14:42 — REGNUM Первоначальная постановка на воинский учёт может быть осуществлена без личной явки гражданина в военный комиссариат. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на текст соответствующих поправок в закон о воинской обязанности и военной службе.

Повестка Иван Шилов © ИА REGNUM

Так, в документе указано, что первоначальная постановка гражданина на воинский учёт может быть осуществлена без его личной явки на основании данных о гражданах, которые содержатся в государственном информационном ресурсе, других государственных информационных системах и информационных ресурсах, а также информации, представленной военными комиссариатами и полученной в соответствии с настоящим федеральным законом.

Отмечается, что исключения составит информация о гражданах, которые проходят военную службу, имеют воинские звания офицеров и пребывают в запасе Службы внешней разведки России и в запасе Федеральной службы безопасности Российской Федерации.

Как передавало ИА REGNUM, по словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, проект закона о едином реестре военнообязанных и электронных повестках не связан с мобилизацией, данный законопроект призван привести систему воинского учёта в соответствие с требованиями времени. Песков отрицательно ответил на вопрос, нет ли у руководства России ощущения, что подобные изменения могут вызвать панику: «Нет, абсолютно».