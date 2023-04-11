Генпрокуратуру попросили возбудить дело о госизмене в отношении Ахеджаковой

Москва, , 14:32 — REGNUM Народную артистку России Лию Ахеджакову следует признать иноагентом и возбудить в отношении неё ряд уголовных дел, в том числе за госизмену, считает глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. Об этом сообщает 11 апреля ТАСС со ссылкой на его обращение в Генпрокуратуру России.

Лия Ахеджакова © Артем Геодакян/ТАСС

Бородин попросил генпрокурора Игоря Краснова поручить уполномоченным органам провести проверку и привлечь Ахеджакову к уголовной ответственности по трём статьям УК РФ: о госизмене, публичных действиях по дискредитации ВС России и возбуждении ненависти либо вражды.

Он также попросил рассмотреть вопрос о признании актрисы иностранным агентом и лишить её наград и почётных званий после того, как она раскритиковала политику России по демилитаризации и денацификации Украины.

Бородин отметил, что Ахеджакова, которую уволили из театра «Современник» за проукраинские высказывания и поступки, осталась в России и открыто желает Украине победы, когда общается с украинскими СМИ. Кроме того, в соцсетях она призывала последовать её примеру и перевести деньги на нужды ВСУ.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте Ахеджакова уволилась из «Современника» по собственному желанию, ранее московский театр снял с репертуара спектакли с её участием. После увольнения актриса попрощалась со сценой в открытом письме.