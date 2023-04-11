Новые правила получения повесток для явки в военкомат коснутся всех военнообязанных

Москва, , 14:27 — REGNUM Новые правила получения повесток для явки в военкомат коснутся не только срочников, но и всех военнообязанных. Об этом во вторник сообщил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

Военный билет Анна Рыжкова (с) ИА REGNUM

«Здесь речь идет о всех военнообязанных, то есть [новые правила будут действовать] для всех граждан, которые находятся в запасе», — цитирует его ТАСС.

Картаполов уточнил, что на мобилизованных рассматриваемые нормы никак не распространятся, потому что эти люди уже призваны в Вооруженные силы РФ и проходят службу. При этом он подчеркнул, что в настоящее время мобилизация не проводится.

Накануне стало известно, что Госдума рассмотрит поправки о совершенствовании воинского учёта в России. Основной упор будет сделан на цифровизацию, отметил тогда Картаполов. Для воинского учёта будет использоваться специальный государственный информационный ресурс.

«Это сделает всю систему воинского учёта прозрачной, а сведения — актуальными», — сказал глава комитета.

Появление единой базы данных позволит минимизировать количество вызовов граждан в военкоматы для уточнения данных, а также создаст условия для защиты прав и интересов граждан. Например, появится возможность досудебного обжалования действий военкоматов.

При этом будут введены меры ответственности за уклонение от призыва. В их число могут войти запрет на управление транспортными средствами, запрет на заключение сделок с недвижимостью.