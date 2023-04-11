Ринат Ахметов решил подать иск против РФ о компенсации ущерба за активы в Донбассе

Москва, , 14:23 — REGNUM Бизнесмен с Украины Ринат Ахметов начинает арбитражный процесс против России из-за потерянных активов в Донбассе, сообщила пресс-служба инвестиционной группы SKM, подконтрольной Ахметову.

Ринат Ахметов (справа) во время презентации стадиона «Донбасс Арена» © ИТАР-ТАСС/Константин Сазончик

В заявлении говорится, что Ахметов потребует от России «компенсации всех убытков, причинённых ему в результате вмешательства в деятельность или экспроприации активов и инвестиций».

Компания приводит слова бизнесмена о подаче иска на полное возмещение «всего причинённого нам с 2014 года ущерба».

Уточняется, что в списке активов находятся предприятия нескольких секторов экономики, в том числе «Енакиевский металлургический завод», «ДТЭК Ровенькиантрацит», «ДТЭК Свердловантрацит», учебно-тренировочная база «Кирша» и «Донбасс Арена».

По оценке Forbes Ukraine, состояние Ахметова уменьшилось к концу 2022 году с 13,7 миллиарда долларов до 4,4 миллиарда долларов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Крыму под национализацию попали порядка 700 объектов украинских олигархов, политиков и бизнесменов. Парламент Крыма национализировал имущество Рината Ахметова, Игоря Коломойского, Арсения Яценюка, Нестора Шуфрича, Сергея Таруты и других связанных с украинским режимом лиц.