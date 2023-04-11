Советник Пушилина Гагин: западных танков на линии фронта почти нет

Донецк, , 14:24 — REGNUM Танки, переданные Украине западными странами, в том числе Abrams и Leopard, почти не представлены на линии боевого соприкосновения в Донецкой Народной Республике. Об этом 11 апреля сообщил в эфире телеканала «Россия-1» советник временно исполняющего обязанности главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин.

Abrams Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По его словам, западные танки, в том числе Abrams и Leopard, пока почти не видны на фронте, при этом фиксируется присутствие достаточного числа бронетранспортеров различных производителей (европейских, польских, американских).

«Техника так себе, если честно, она не отвечает на данный момент требованиям современного боя. Горит очень запросто, поражается средствами даже неспециализированными, отчасти даже крупнокалиберным стрелковым оружием», — отметил он.

Как передавало ИА REGNUM, обозреватель портала 19fortyfive Майя Карлин написала, что в рамках поддержки киевского режима Америка отправила танки, созданные «для третьей мировой войны с Россией». По ее словам, в конце 1950-х годов начали распространяться слухи о том, что Советский Союз разрабатывает усовершенствованный танк, способный нести высокоскоростную нарезную пушку. Чтобы не отставать от новых средних танков противника Т-54/Т-55, США начали работу над собственным прототипом XM60. Танки M60, имеющие больший опыт использования, чем пришедшие им на смену Abrams, вошли в мартовский пакет помощи Украине.

Министерство обороны США намерено передать Украине 31 танк Abrams, поставка должна произойти до конца года.

По словам эксперта Гая Мак-Кардла, российские противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) «Корнет», существенно превосходят американские «Джавелины», они уничтожат западные бронемашины противотанковыми управляемыми ракетами.

По его словам, ПТРК 9М133 «Корнет» практически идентичны «Джавелинам», при этом они обладают в два раза большей эффективной дальностью, это позволит увеличить дистанцию при стрельбе по противнику.

Эксперт также добавил, что поставленные на Украину западные машины имеют динамическую защиту, но для российских установок это не станет преградой.