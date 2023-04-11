Тверь, , 14:18 — REGNUM Губернатор Тверской области Игорь Руденя провёл сегодня, 11 апреля, заседание регионального правительства, участники которого рассмотрели итоги развития туристской индустрии в 2022 году и определили задачи на ближайшие три года.

Губернатор Тверской области Игорь Руденя Пресс-служба правительства Тверской области

«За последние семь лет туристический поток в Тверскую область вырос в два раза, — заявил Игорь Руденя. — Мы видим, что в настоящее время в туризме особенно интенсивно проходит импортозамещение. На территории региона развиваются водные маршруты, агро — и другие направления туризма. Все более популярными становятся как кратковременные, так и длительные путешествия по нашему региону. Для Тверской области, расположенной между двумя столичными агломерациями, важно оперативно реализовать рекреационный потенциал, исходя из возможностей и потребностей наших жителей, а также максимально использовать возможности национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

Губернатор поручил активнее развивать востребованное направление — охотничьи туры. Глава региона поставил задачу проработать вопрос подготовки необходимых для этого специалистов и в целом кадрового обеспечения отрасли. В частности, программы профессионального обучения должны быть не только в профильном колледже, но и других учреждениях профобразования региона. Не менее важным Игорь Руденя назвал активное продвижение турпродуктов Верхневолжья. Туристический поток в Тверской регион вырос с 1,3 миллиона человек в 2016 году до 2,6 миллиона человек в 2022-м. К 2026 году планируется увеличить его до 4,3 миллиона гостей.

Как сообщает пресс-служба правительства Тверской области, сейчас Верхневолжье предлагает туристам более трехсот вариантов размещения, включая отели, кемпинги и глэмпинги. В частности, три новых объекта при поддержке федерального бюджета были созданы в 2022 году. Поддержку получили отель «Конаково Ривер Клаб», кемпинг «Завидово» и база отдыха «Тутань». Благодаря этому созданы новые рабочие места. Запланирована реализация инвестпроектов по открытию крупных объектов в сфере туризма. Один из них, включенный в перечень приоритетных инвестпроектов области, — комплекс ООО «ЛВ. РУ» возле деревни Тешилово Конаковского района.

В Тверской области функционирует свыше 170 музеев, более 50 объектов сельского туризма, работают 30 региональных туроператорских организаций и более 100 аттестованных экскурсоводов. Туризм является драйвером развития региональной промышленности. К примеру, в Твери и Конаково созданы заводы по производству модульных домов. В прошлом году Верхневолжье получило федеральную субсидию на развитие этого перспективного направления — создание модульных отелей.

Среди новых направлений поддержки федерации в 2023 году, на которые рассчитывает регион — средства на обустройство пляжей, детских и спортивных площадок, пунктов общественного питания, информационных центров и других объектов.

В Тверской области уже реализуется комплекс мер, направленный на увеличение туристического потока, ведется работа по поддержке предпринимателей туристского сектора. При финансовом участии региона в 2022-м создано шесть туробъектов, столько же планируется ввести в этом году. Обеспечена поддержка туроператоров, в том числе организующих экскурсии и туры для школьников. Возмещаются затраты на приобретение туристских автобусов.

Практически все муниципалитеты Верхневолжья получили финансирование от области на реализацию проектов в сфере туризма. Лидерами стали Вышневолоцкий, Лихославльский, Старицкий округа и Калининский район, где в 2022 году в общей сложности реализовано более 30 таких проектов. В 2023 году предусмотрено расширение регионального комплекса мер в туризме, в частности, увеличение суммы областных грантов представителям турбизнеса.

Важными направлениями для создания благоприятной туристской среды Игорь Руденя назвал благоустройство исторических центров городов и населенных пунктов, реставрацию памятников истории и культуры, развитие инфраструктуры, ремонт дорог, ведущих к достопримечательностям, обновление знаков навигации. Так, в 2023 году при федеральной поддержке планируется реализовать проект по созданию туристских кодов центров Твери и Торопца. Предусмотрены обустройство фотозон, смотровых площадок, навигации, подсветки, установка инфоцентров.

Перспективное направление — развитие водного туризма. По итогам 2022-го на 17% — до 399 — выросло количество судозаходов в регион. Системный подход к развитию туриндустрии Верхневолжья отмечают эксперты. Так, присутствовавший на заседании президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский сообщил: отраслевые цифры в Тверской области опережают средние показатели по стране. А представители отельного бизнеса отметили ежегодный рост загруженности комплексов отдыха Верхневолжья.