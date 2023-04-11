Москва, , 14:17 — REGNUM Госдума перенесла рассмотрение во втором чтении проекта базового закона «О гражданстве», передаёт 11 апреля ТАСС со ссылкой на осведомлённый источник.

Паспорт гражданина России Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Рассмотрение перенесено в связи с поступлением поправки о предоставлении гражданства иностранцам, служащим в армии России, сообщил глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.

«Вчера поздно вечером ко мне поступило письмо из Государственно-правового управления (президента России. — Прим. ред.), где они предлагают учесть одну поправку, связанную со сроком службы в армии и предоставлением в этой связи гражданства», — сказал Калашников.

Законопроект был внесён в Госдуму президентом России Владимиром Путиным в конце 2021 года. В первом чтении он был принят в апреле 2022 года. Предполагается сократить число требований для принятия в российское гражданство для 20 категорий граждан, но вместе с тем расширить перечень правонарушений, совершение которых влечёт за собой отзыв гражданства.

В марте 2023 года в Совете по правам человека при президенте России выступили с инициативой упростить процедуру лишения гражданства России, которое было получено незаконно, в случаях, когда это было доказано судом. Сейчас на суды ложится двойная нагрузка — дела о незаконности получения гражданства и о его лишении рассматриваются отдельно, объяснили в СПЧ.