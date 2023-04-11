Москва, 11 апреля, 2023, 14:10 — ИА Регнум. Казахстан и Россию связывают тесные экономические отношения, лидеры обеих стран наладили конструктивный и доверительный политический диалог. Об этом вице-премьер — министр иностранных дел Казахстана Мурат Нуртлеу заявил 11 апреля на открытии переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Москве.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Казахстан

Новый глава казахстанской дипломатии подчеркнул, что готов объединить усилия с российским коллегой, чтобы Астана и Москва реализовали все достигнутые договорённости.

«Благодаря интенсивному характеру взаимодействия и дружеским отношениям между лидерами наших стран налажен интенсивный, конструктивный и доверительный двусторонний политический диалог, выстроены тесные торгово-экономические связи, создана солидная договорно-правовая база», — сказал Нуртлеу.

Лавров поздравил коллегу с назначением на должность и заявил, что Россия и Казахстан продолжат наращивать двусторонние союзнические и стратегические отношения.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 апреля новый глава МИД Казахстана Мурат Нуртлеу прибыл в Москву с официальным визитом по приглашению российской стороны. На эту должность его назначили 3 апреля. С февраля 2022 года Нуртлеу руководил администрацией президента Казахстана.