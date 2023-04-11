Москва, 11 апреля, 2023, 14:09 — ИА Регнум. Санкт-петербургский футбольный клуб «Зенит» может купить нападающего «Динамо» Константина Тюкавина и полузащитника «Локомотива» Сергея Пиняева, если из команды уйдут Малком и Клаудиньо. Об этом 11 апреля сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник.

Александр Щербак/ТАСС Константин Тюкавин

По информации издания, Тюкавин не очень доволен своим положением в «Динамо», поскольку не является стабильным игроком стартового состава, а Пиняева «Зенит» может выкупить за фиксированную сумму отступных.

В текущем сезоне Тюкавин сыграл 31 матч во всех турнирах, в которых забил девять голов и отдал четыре результативные передачи. В активе Пиняева пять мячей и три голевых паса в 23 встречах.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале Малком и Клаудиньо получили российское гражданство. 5 апреля стало известно, что Малком допустил свой уход из «Зенита» по окончании сезона ради выступления в еврокубках. В клубе заявили, что не будут препятствовать желанию игроков перейти в европейские команды.