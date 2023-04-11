Киев, 11 апреля, 2023, 14:10 — ИА Регнум. Рейтинг популярности украинского президента Владимира Зеленского может обвалиться, если боевые действия в стране прекратятся. Такое мнение высказал бывший советник главы офиса президента Алексей Арестович в интервью украинскому журналисту Василию Голованову.

Иван Шилов ИА REGNUM Алексей Арестович

По его мнению, после прекращения конфликта на Зеленского «спишут все беды».

«Рейтинг президента провалится в течение первых двух месяцев до исчезающе малой величины, и он уже не будет ни кандидатом номер один на второй срок, ни силой, сколько-нибудь представленной в парламенте», — сказал Арестович, отвечая на вопрос, с какими последствиями может столкнуться действующий глава государства.

Бывший советник главы офиса украинского президента отметил, что экономическая политика — самая слабая сторона администрации Зеленского. По его мнению, нынешние финансовые власти страны тянут президента «в политическую могилу».

Ранее Алексей Арестович посоветовал Украине сменить главу государства. По его мнению, это необходимо, для того чтобы избавить страну от коррупции.