Луганск, 11 апреля, 2023, 14:08 — ИА Регнум. Из украинского плена вернулись семь военнослужащих из Луганской Народной Республики. Об этом 11 апреля написала в своём Telegram-канале уполномоченный по правам человека в ЛНР Виктория Сердюкова.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

По её словам, обмен, который состоялся 10 апреля между Россией и Украиной, принёс долгожданную благую весть для женщин ЛНР, сыновья и мужья которых были призваны на военную службу по мобилизации в феврале 2022 года в 1-й и 2-й армейские корпусы.

Сердюкова уточнила, что они на протяжении долгих месяцев пребывали в плену на Украине.

«Среди освобождённых есть и семь военнослужащих, которых ровно год продержали в украинских застенках», — отметила она.

Как передавало ИА REGNUM, с подконтрольной Киеву территории в результате переговорного процесса 10 апреля были возвращены 106 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность.

Отмечается, что освобождённых военнослужащих доставят в Москву самолётами военно-транспортной авиации ВКС России для прохождения лечения и реабилитации в медучреждениях Минобороны России. Уточняется, что всем освобожденным оказана необходимая психологическая и медицинская помощь.