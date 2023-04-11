ДНР, 11 апреля, 2023, 14:03 — ИА Регнум. Российские штурмовики продолжают бои по овладению кварталами в центральной части Артёмовска и вытеснению противника к западным окраинам населенного пункта, потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) составили более 450 военнослужащих и наёмников, сообщил 11 апреля во время брифинга официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков. По его словам, на флангах действия штурмовых отрядов «Вагнер» поддерживают подразделения Воздушно-десантных войск. Только за прошедшие сутки в этих целях авиацией в районе города Артёмовска совершенно 11 вылетов. Помимо этого, ракетными войсками и артиллерией выполнено 48 огневых задач.

Минобороны РФ Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции (11.04.2023 г.)

На южнодонецком и запорожском направлениях потери ВСУ составили до 30 украинских военнослужащих, один пикап, гаубица МСТА-Б, а также самоходная артиллерийская установка «Акация». До 10 украинских военнослужащих украинская армия потеряла на херсонском направлении. На купянском направлении ВС РФ уничтожено свыше 30 украинских военнослужащих. На краснолиманском направлении ВСУ потеряли 90 военнослужащих.

В районе населенного пункта Миролюбовка Запорожской области вскрыта позиция и уничтожен радиолокатор наведения целей украинского зенитного ракетного комплекса С-300, информирует российское оборонное ведомство. Помимо этого, средствами противовоздушной обороны (ПВО) за сутки перехвачено четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и один управляемый реактивный снаряд GLSDB.

Как сообщало ИА REGNUM, специальная военная операция на Украине продолжается уже 412-й день. Если накануне потери ВСУ на донецком направлении оставляли более 290 человек, то, по данным Минобороны на 11 апреля, суточные потери украинской армии под Донецком составили 450 военнослужащих и наёмников.

Штурмовые отряды группы «Вагнер» продолжили бои за кварталы в центральной части Артёмовска, стремясь вытеснить противника на западные окраины города.