Москва, 11 апреля, 2023, 13:52 — ИА Регнум. В Госдуму РФ внесли поправки, согласно которым военнообязанным будет запрещено выезжать из страны со дня получения повестки в военкомат. Об этом 11 апреля сообщает «Интерфакс» со ссылкой на документ в базе Госдумы.

Евгений Цоц ИА REGNUM Военкомат. Россия

«Гражданам, подлежащим призыву на военную службу и получившим повестку военного комиссариата, со дня, когда в соответствии с федеральным законом такая повестка считается врученной, запрещается выезд из РФ», — говорится в сообщении.

Предполагается, что такая мера будет действовать до явки гражданина в военкомат.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что проведение мобилизации в России сейчас не планируется. По его словам, новые правила получения повесток для явки в военкомат будут касаться всех военнообязанных, кроме мобилизованных.

Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, проект закона о едином реестре военнообязанных и электронных повестках не связан с мобилизацией. Он призван привести систему воинского учёта в соответствие с требованиями времени.