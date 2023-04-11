Рига, 11 апреля, 2023, 14:07 — ИА Регнум. Российское топливо доставляется на территорию Украины по поддельным документам через Ригу. Об этом говорится в латвийской программе «Ничего личного» (Nekā personīga) на телеканале TV3.

Иван Шилов ИА REGNUM Топливо

По данным журналистов, в начале 2023 года в рижский порт из Санкт-Петербурга зашли три танкера с топливом, общая стоимость груза превысила €100 млн.

В январе и феврале авторы материала заметили возле складов значительное количество украинских бензовозов. В начале апреля на территории терминала также стояли грузовики с украинскими номерами.

С 5 февраля потолок цен на российские нефтепродукты ввели страны ЕС, страны G7 и ещё восемь присоединившихся к ним стран. Двумя месяцами ранее ЕС, G7 и Австралия ввели потолок цен на нефть, поставляемую морем.

Также с 5 февраля начало действовать эмбарго на поставки российских нефтепродуктов в страны Европейского союза.

По данным компании PARS Termināls, на чьи склады доставляются грузы, топливо казахское, груз задекларирован, все необходимые документы и сертификаты имеются. Об этом же журналистам сообщили в компании Orlen Lietuva, от чьего имени выдан сертификат.

Однако после обращения организации в таможенное управление выяснилось, что аналогичные документы были использованы в январе, а бумаги поддельные.

В феврале авторы передачи «Ничего личного» сообщали о подобных перевозках, однако департамент налоговой и таможенной полиции Латвии не стал заводить уголовное дело. В прокуратуре решили, что решение было принято преждевременно, и отправили материалы на новое рассмотрение. В настоящее время документы находятся на стадии ведомственной экспертизы в таможенной полиции.

Как сообщало ИА REGNUM, на Украине планируют начать производство ядерного топлива. В украинском министерстве энергетики отметили, что «по плану на создание собственной линии по производству ядерного топлива «Энергоатом» планирует выйти за три года».