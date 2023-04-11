Ташкент, 11 апреля, 2023, 13:46 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин и лидер Узбекистана Шавкат Мирзиёев провели 11 апреля телефонный разговор и обсудили эффективность использования площадки выставки «Иннопром. Центральная Азия», которая пройдёт в Ташкенте в конце апреля 2023 года, сообщили в пресс-службе президента Узбекистана.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Стороны обсудили, какие меры следует принять для обеспечения динамики товарооборота и реализации совместных проектов, в том числе в рамках указанной выставки, которая может помочь в продвижении «практического взаимодействия на уровне бизнеса и регионов двух стран», сказано в сообщении.

«Главы Узбекистана и России также рассмотрели график предстоящих двусторонних и многосторонних мероприятий», — отметили в пресс-службе.

Кроме того, обсуждались вопросы сотрудничества в рамках программы культурно-гуманитарного обмена.

В марте 2023 года в телефонном разговоре президенты России и Узбекистана обсудили перспективы развития отношений двух стран, сообщали в Кремле. На повестке дня были актуальные вопросы стратегического партнёрства и союзничества, а также вопросы реализации перспективных проектов в торгово-экономической сфере.