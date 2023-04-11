Москва, , 13:39 — REGNUM Потери ВСУ в боях за город Артёмовск (украинское название — Бахмут) в ДНР составили за сутки 450 украинских военнослужащих и наёмников. Об этом 11 апреля сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков на брифинге.

Наёмники на Украине Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«На донецком направлении основные усилия в боевых действиях были сосредоточены в районе города Артёмовска. Штурмовые отряды «Вагнер» продолжали бои по овладению кварталами в центральной части и вытеснению противника к западным окраинам населённого пункта», — сказал Конашенков.

Он отметил, что подразделения Воздушно-десантных войск поддерживают действия штурмовых отрядов на флангах. Кроме того, поддержку наступательным действиям оказывают подразделения ракетных войск и артиллерии «Южной» группировки войск и оперативно-тактическая авиация.

Конашенков рассказал, что за сутки в районе Артёмовска авиация совершила 11 самолёто-вылетов, а ракетные войска и артиллерия выполнили 48 огневых задач.

По словам представителя Минобороны, потери украинской армии за сутки составили более 450 военнослужащих и наёмников. Кроме того, ВСУ потеряли три танка, три БМП, шесть боевых бронированных машин, шесть автомобилей, гаубицы «МСТА-Б» и Д-20, две американские радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 апреля врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что более 75% территории Артёмовска находится под контролем российских сил. При этом он добавил, что пока рано говорить о полном освобождении города, поскольку в его западной части ещё идут ожесточённые бои.