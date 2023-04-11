Москва, , 13:38 — REGNUM Цифровизация системы воинского учета нужна, она должна совершенствоваться и идти в ногу с требованиями времени, сообщил 11 апреля журналистам представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя вопрос о введении электронных повесток. Также он оценил ряд других актуальных тем, к примеру, предложение о новой волне приватизации, слухи о новой волне мобилизации и планах Египта поставить России тысячи ракет, а также дал оценку японской трактовке положения Курил, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дмитрий Песков Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Поскольку председатель правления ВТБ Андрей Костин на фоне антироссийских санкций предложил провести новый этап приватизации в России, представители СМИ поинтересовались отношением Кремля к данному вопросу. Дмитрий Песков заверил, что руководством страны это не обсуждается, но точка зрения, представленная Костиным, весьма интересна, учитывая, что он возглавляет второй по величине банк в РФ и наработал огромный авторитет как экономист и в банковском секторе.

Говоря о введении электронных повесток, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что работа в этом направлении ведется для того, чтобы усовершенствовать систему воинского учета, но если у людей возникают вопросы, то обязанность и государственной машины, и депутатов прояснить их. По словам представителя главы государства, РФ нужна цифровизация этой системы с тем, чтобы она стала понятной, быстрой, информативной и легкой для всех граждан. По его словам, законопроект о едином реестре военнообязанных и «электронных повестках» никак не связан с мобилизацией.

Представителей СМИ также интересовала тема регулирования в области искусственного интеллекта (ИИ). На что пресс-секретарь президента РФ отметил, что по мере того, как будет расширяться использование ИИ, потребуется и регулирование этой сферы тоже. По его словам, «упорядочивать не значит сдерживать развитие».

В преддверии Дня Победы журналисты поинтересовались убранством Красной площади. На что Дмитрий Песков пояснил, что драпировка и все конструкции тщательно хранятся и используются не первый раз по соображениям экономии и рациональности.

Слухи о том, что президент Египта Ас-Сиси приказал изготовить и тайно отправить 40 тысяч ракет в Россию, представитель Кремля назвал очередной уткой и опроверг якобы готовившуюся новую волну мобилизации.

В связи с тем, что в «Синей книге по дипломатии» за 2023 год власти Японии вновь вернулись к формулировке «незаконная оккупация» в отношении Курильских островов, Песков проинформировал, что в Кремле такие действия видят регулярно и не приемлют подобную постановку вопроса и формулировки. «Курилы — неотъемлемая часть России», — подчеркнул пресс-секретарь российского президента.

Как сообщало ИА REGNUM, на вопрос о том, кто возглавит российскую делегацию на церемонии загрузки топлива АЭС «Аккую», представитель Кремля Дмитрий Песков не ответил, но пообещал, что Россия будет представлена там на должном уровне. Также пресс-секретарь главы государства сказал, что не понимает значения статуса «незаконно удерживаемого», присвоенного арестованному в Екатеринбурге американскому журналисту Эвану Гершковичу в США.