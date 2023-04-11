Москва, 11 апреля, 2023, 13:38 — ИА Регнум. Цифровизация системы воинского учета нужна, она должна совершенствоваться и идти в ногу с требованиями времени, сообщил 11 апреля журналистам представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя вопрос о введении электронных повесток. Также он оценил ряд других актуальных тем, к примеру, предложение о новой волне приватизации, слухи о новой волне мобилизации и планах Египта поставить России тысячи ракет, а также дал оценку японской трактовке положения Курил, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Дмитрий Песков

Поскольку председатель правления ВТБ Андрей Костин на фоне антироссийских санкций предложил провести новый этап приватизации в России, представители СМИ поинтересовались отношением Кремля к данному вопросу. Дмитрий Песков заверил, что руководством страны это не обсуждается, но точка зрения, представленная Костиным, весьма интересна, учитывая, что он возглавляет второй по величине банк в РФ и наработал огромный авторитет как экономист и в банковском секторе.

Говоря о введении электронных повесток, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что работа в этом направлении ведется для того, чтобы усовершенствовать систему воинского учета, но если у людей возникают вопросы, то обязанность и государственной машины, и депутатов прояснить их. По словам представителя главы государства, РФ нужна цифровизация этой системы с тем, чтобы она стала понятной, быстрой, информативной и легкой для всех граждан. По его словам, законопроект о едином реестре военнообязанных и «электронных повестках» никак не связан с мобилизацией.

Представителей СМИ также интересовала тема регулирования в области искусственного интеллекта (ИИ). На что пресс-секретарь президента РФ отметил, что по мере того, как будет расширяться использование ИИ, потребуется и регулирование этой сферы тоже. По его словам, «упорядочивать не значит сдерживать развитие».

В преддверии Дня Победы журналисты поинтересовались убранством Красной площади. На что Дмитрий Песков пояснил, что драпировка и все конструкции тщательно хранятся и используются не первый раз по соображениям экономии и рациональности.

Слухи о том, что президент Египта Ас-Сиси приказал изготовить и тайно отправить 40 тысяч ракет в Россию, представитель Кремля назвал очередной уткой и опроверг якобы готовившуюся новую волну мобилизации.

В связи с тем, что в «Синей книге по дипломатии» за 2023 год власти Японии вновь вернулись к формулировке «незаконная оккупация» в отношении Курильских островов, Песков проинформировал, что в Кремле такие действия видят регулярно и не приемлют подобную постановку вопроса и формулировки. «Курилы — неотъемлемая часть России», — подчеркнул пресс-секретарь российского президента.

Как сообщало ИА REGNUM, на вопрос о том, кто возглавит российскую делегацию на церемонии загрузки топлива АЭС «Аккую», представитель Кремля Дмитрий Песков не ответил, но пообещал, что Россия будет представлена там на должном уровне. Также пресс-секретарь главы государства сказал, что не понимает значения статуса «незаконно удерживаемого», присвоенного арестованному в Екатеринбурге американскому журналисту Эвану Гершковичу в США.