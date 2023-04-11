Москва, , 13:35 — REGNUM По мере расширения использования искусственного интеллекта потребуется и регулирование этой сферы, но оно не должно будет сдерживать развитие новых технологий, заявил журналистам 11 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

ИИ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Отвечая на вопрос о перспективах регулирования ИИ, Песков отметил, что регулированию так или иначе подлежат все сферы человеческой жизнедеятельности.

«Время (для введения регулирования. — Прим. ред.) настанет. Но важно не принимать решения, которые бы сдерживали развитие в этой области. Упорядочивать не значит сдерживать развитие», — сказал пресс-секретарь президента.

7 апреля на встрече с депутатами Госдумы премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что вопросы об ограничении использования искусственного интеллекта будут стоять всегда. Тем не менее данную технологию необходимо использовать на благо людей, поскольку без неё «технический прогресс будет практически невозможен», сказал Мишустин.