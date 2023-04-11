Саратов, , 13:33 — REGNUM В Саратове военного комиссара Олега Садомова арестовали по подозрению в получении крупной взятки. Он заключён под стражу на два месяца, сообщил 11 апреля ТАСС со ссылкой на Саратовский областной суд.

Коррупция Иван Шилов © ИА REGNUM

«Подозреваемый находится под стражей на срок 2 месяца, по 27 мая включительно», — отметили в пресс-службе суда.

Олег Садомов курировал в должности военного комиссара Кировский, Волжский и Фрунзенский районы Саратова. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 290 УК РФ («Получение взятки в крупном размере группой лиц по предварительному сговору или организованной группой»).

Как сообщало ИА REGNUM, летом 2022 года дело о получении взятки было возбуждено в отношении военного комиссара Республики Крым Юрия Лымаря. Его задержанию предшествовали обыски. Руководителя комиссариата также подозревали в превышении полномочий.