Саратов, 11 апреля, 2023, 13:33 — ИА Регнум. В Саратове военного комиссара Олега Садомова арестовали по подозрению в получении крупной взятки. Он заключён под стражу на два месяца, сообщил 11 апреля ТАСС со ссылкой на Саратовский областной суд.

Иван Шилов ИА REGNUM Коррупция

«Подозреваемый находится под стражей на срок 2 месяца, по 27 мая включительно», — отметили в пресс-службе суда.

Олег Садомов курировал в должности военного комиссара Кировский, Волжский и Фрунзенский районы Саратова. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 290 УК РФ («Получение взятки в крупном размере группой лиц по предварительному сговору или организованной группой»).

Как сообщало ИА REGNUM, летом 2022 года дело о получении взятки было возбуждено в отношении военного комиссара Республики Крым Юрия Лымаря. Его задержанию предшествовали обыски. Руководителя комиссариата также подозревали в превышении полномочий.