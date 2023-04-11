Москва, 11 апреля, 2023, 13:23 — ИА Регнум. Система воинского учёта должна совершенствоваться, идти в ногу с требованиями времени. Об этом 11 апреля заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с журналистами.

Иван Шилов ИА REGNUM Цифровизация

Он отметил, что пока, действительно, возникает множество вопросов по данной теме.

«Здесь, действительно, очень много нюансов, совершенно справедливо. В целом эта работа абсолютно необходима, нам нужно усовершенствовать и модернизировать систему военного учета, об этом мы с вами говорили после того, как мы с вами столкнулись с проблемами на начальном этапе спецоперации», — заявил Песков.

Он также уточнил, что необходимо совершенствовать данную систему, в этой сфере нужна цифровизация для того, чтобы система стала информативной, быстрой, понятной, а также легкой для всех граждан страны.

Как передавало ИА REGNUM, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал «набраться терпения» по теме создания в России единого реестра военнообязанных и электронных повесток, поскольку все вопросы прояснит Госдума. Он отметил, что данная работа сейчас ведется в парламенте, в Государственной думе, к депутатам поступает огромное число вопросов.

Песков также сообщил, что в России не обсуждалась новая волна мобилизации. Представитель Кремля отметил, что проект закона о едином реестре военнообязанных и «электронных повестках» не связан с мобилизацией, данный законопроект призван привести систему воинского учета в соответствие с требованиями времени.