Екатеринбург, 11 апреля, 2023, 13:18 — ИА Регнум. Глава управления МВД по контролю за оборотом наркотиков Свердловской области Иван Ергеледжи арестован по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом 11 апреля сообщили журналистам в пресс-службе Ленинского районного суда Екатеринбурга.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Отмечается, что суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании Ергеледжи меры пресечения в виде содержания под стражей на срок до 9 июня включительно. Постановление вступит в законную силу через трое суток, если не будет обжаловано сторонами.

Органами предварительного расследования Ергеледжи обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»).

Как сообщало ИА REGNUM, Ергеледжи был задержан вечером 9 апреля в Первоуральске. Его поместили в изолятор временного содержания.