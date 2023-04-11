Минобороны: российские штурмовики вели бои за кварталы в центре Артёмовска

Москва, , 13:25 — REGNUM Основные усилия российских войск на донецком направлении сосредоточены в районе Артёмовска, бои идут за центральные кварталы. Об этом сообщил 11 апреля журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Артемовск Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Он уточнил, что штурмовые отряды группы «Вагнер» в минувшие сутки продолжали бои за кварталы в центральной части Артёмовска (до 1924 года — Бахмут). Они стремились вытеснить противника на западные окраины города.

«На флангах действия штурмовых отрядов поддерживают подразделения Воздушно-десантных войск», — добавил Конашенков.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 апреля врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что российские войска контролируют территорию Артёмовска более чем на 75%, но говорить о полном освобождении города ещё рано. В западной части идут ожесточённые бои. Флаг группы «Вагнер» над зданием городской администрации — формальный признак контроля над Артёмовском.