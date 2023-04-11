Москва, 11 апреля, 2023, 13:09 — ИА Регнум. В Кремле регулярно видят заявления властей Японии о том, что Курилы якобы «оккупированы» Россией, и считают подобную постановку вопроса неприемлемой, заявил журналистам 11 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Курилы

Так он прокомментировал публикацию очередной «Синей книги по дипломатии» МИД Японии за 2023 год, в которой Курильские острова вновь названы «незаконно оккупированными» Россией.

«Северные территории — это острова, над которыми Япония имеет суверенитет. И несмотря на то, что эти территории являются неотъемлемой частью Японии, в настоящее время незаконно оккупированы Россией», — сказано в документе.

«Мы их (подобные заявления МИД Японии — ред.) видим регулярно, не приемлем подобную постановку вопроса и формулировки. Курилы — неотъемлемая часть Российской Федерации», — заявил Песков.

В начале апреля 2023 года агентство Kyodo со ссылкой на осведомлённые источники сообщило, что власти Китая впервые с 1964 года изменили свою позицию в отношении Курильских островов, заявив о своём нейтралитете по этому вопросу, что, по оценке издания, в ещё большей степени сблизило Пекин и Москву.