Москва, , 13:15 — REGNUM Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль проинформирует позже, кто возглавит российскую делегацию на церемонии загрузки топлива на АЭС «Аккую».

Реджеп Эрдоган и Владимир Путин на церемонии запуска строительства АЭС «Аккую» в Турции (сс) Сайт президента Российской Федерации

«Мы проинформируем, Россия будет представлена на должном уровне», — заявил представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

Накануне министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что визиты президента России Владимира Путина в Анкару или турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана в Москву пока не планируются. Он уточнил, что президент Турции ведёт активную дипломатию.

Как сообщало ИА REGNUM, АЭС «Аккую» строят возле города Гюльнара в турецкой провинции Мерсин по российскому проекту и с участием подрядчиков из РФ.

По словам президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана, запуск атомной станции «Аккую» очень важен для бесперебойной снабжения Турции электричеством.