Песков ответил на присвоение в США журналисту Гершковичу статуса «незаконно удерживаемого»

Москва, , 13:13 — REGNUM Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не смог предположить, что означает статус «незаконно удерживаемого», присвоенный арестованному в Екатеринбурге американскому журналисту Эвану Гершковичу в США.

Фемида Иван Шилов © ИА REGNUM

«Не понимаю, какие новации вносит новый режим, что он означает», — сказал Песков 11 апреля, отвечая на вопросы журналистов.

Он напомнил, что решение по делу корреспондента американского издания The Wall Street Journal будет принимать суд. При этом пресс-секретарь президента России подчеркнул, что США «могут и должны защищать права гражданина, который задержан с поличным и нарушил соответствующие законы РФ».

Как сообщало ИА REGNUM, статусом «незаконно удерживаемого» лица наделил Гершковича госсекретарь США Энтони Блинкен. В своём заявлении он подчеркнул, что журналистика не является преступлением. Отмечается, что новый статус расширяет полномочия Госдепартамента в части оказания давления на страну, где такое лицо удерживается, с целью добиться его освобождения.

Гершкович был задержан в Екатеринбурге 30 марта по подозрению в шпионаже. Мерой пресечения ему избрано заключение под стражу.