Песков назвал статью WP о планах поставки в РФ 40 тыс. египетских ракет очередной уткой

Москва, , 13:01 — REGNUM Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал статью американской газеты The Washington Post о том, что власти Египта якобы планировали отправить в РФ ракеты втайне от Запада, «очередной уткой».

Дмитрий Песков © Дмитрий Феоктистов/ТАСС

«Это похоже на очередные утки, коих сейчас очень много. Так и надо относиться к таким сообщениям», — сказал представитель Кремля.

Ранее американская газета The Washington Post со ссылкой на документ разведки США, попавший в Сеть, сообщила, что правительство Египта планировало отправить России до 40 тысяч ракет втайне от Запада. В феврале и марте в чат-приложении Discord появилось множество изображений конфиденциальных файлов. В одном из них был совершенно секретный документ с поручением президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси об изготовлении для России до 40 тысяч ракет.

В МИД Египта, комментируя появление сведений, напомнили о позиции «невмешательства» Каира в украинский конфликт.