Песков: Мавзолей традиционно закроют декорациями к 9 Мая

Москва, , 12:54 — REGNUM Мавзолей Ленина на Красной площади в Москве снова задрапируют к 9 Мая. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил 11 апреля журналистам.

Задрапированный Мавзолей Ленина. 9 мая 2022. Москва Владимир Югасов © ИА REGNUM

Он призвал не переживать «за фанеру» и отметил, что прочные конструкции, которые используются не в первый раз, тщательно хранятся. Всегда учитываются «соображения экономии и рациональности», добавил представитель Кремля.

«[Декорации] снова будут [использоваться]», — подтвердил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, с 2005 года Мавзолей Ленина на Красной площади закрывают фанерными щитами ко Дню Победы и другим массовым мероприятиям, КПРФ каждый год протестует из-за этого. Регулярно поднимается, но остаётся открытым вопрос о перезахоронении тела Ленина. Так, Песков ранее не стал раскрывать отношение Кремля к идее захоронения тела вождя революции.