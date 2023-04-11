Москва, , 12:50 — REGNUM Идея проведения новой приватизации в Кремле не обсуждается, но тема ускорения экономического развития страны неизменно остаётся в повестке дня, заявил журналистам 11 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Уничтоженный, по результатам приватизации, промышленный объект. Завод имени Лихачёва. Владимир Югасов © ИА REGNUM

Так он прокомментировал высказывания главы ВТБ Андрея Костина, который ранее заявил, что для обеспечения новой модели роста экономики России в условиях западных санкций необходимо провести новый этап приватизации в стране. Передача госсобственности в частные руки на прозрачных условиях является инструментом, неоднократно доказавшим свою эффективность, отметил Костин.

«В Кремле это не обсуждается, но все экономисты, эксперты и авторитетные участники жизни страны и банковского сектора, естественно, обсуждают темы об ускорении экономического развития страны в условиях, в которых мы находимся», — сказал Песков.

Точку зрения Андрея Костина пресс-секретарь президента назвал «весьма интересной», отметив, что Костин возглавляет второй по величине банк в России и имеет огромный авторитет и как банкир, и как экономист.