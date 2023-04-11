Москва, 11 апреля, 2023, 12:50 — ИА Регнум. Новая волна мобилизации в России не обсуждалась, сообщил 11 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Мобилизация

Пресс-секретарь главы государства в ходе брифинга ответил на вопрос журналистов, проводились ли обсуждения возможности новой волны мобилизации.

«Нет, по-прежнему не было и нет», — сказал Песков.

Он также прокомментировал вероятность ситуации вручения повесток в случае начала второй волны мобилизации.

«Во-первых, нет второй волны. Что касается повесток, сейчас ведется только работа над законопроектом, она продолжается», — пояснил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил необходимость проведения цифровизации системы воинского учёта. По его словам, работа, которую проводит Государственная дума, связана именно с этим.