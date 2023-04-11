Советник Пушилина Гагин: у ВСУ недостаточно резервов для успешного контрнаступления

Донецк, , 12:51 — REGNUM На данный момент Киев не обладает резервами, достаточными для начала контрнаступления в зоне соприкосновения. Об этом заявил 11 апреля советник врио главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина Ян Гагин в эфире телеканала «Россия 1».

ВСУ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«На данный момент того, что находится на самой линии боевого соприкосновения, на мой взгляд, недостаточно для какого-то серьёзного успеха в самом контрнаступлении», — отметил он.

Гагин подчеркнул, что видит попытки ВСУ аккумулировать силы и технику на нескольких направлениях. Группировку в районе Часова Яра он назвал серьёзной. Тем не менее сил украинской армии недостаточно, чтобы контрнаступление могло стать успешным, отметил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ресурсы украинской армии истощены, поэтому контрнаступление вооружённых формирований Украины обречено на провал, отмечал 10 апреля глава оборонного комитета Совета Федерации РФ Виктор Бондарев. Он констатировал в том числе нехватку боеприпасов.

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров выражал уверенность, что контрнаступление ВСУ, о котором много говорится в последнее время, окажется на руку российским военным. Кадыров отметил, что российские позиции на линии фронта являются выгодными и укрепленными, а тактика военных действий российскими войсками отшлифована, в то время как приёмы и манёвры противника угадываемы.