Bloomberg: союзники Вашингтона выражают недовольство утечкой данных по дипломатическим каналам

Вашингтон, , 12:50 — REGNUM Союзники США используют дипломатические каналы вместо того, чтобы открыто высказать недовольство утечкой секретных документов Пентагона и американских служб разведки. Об этом 11 апреля сообщает агентство Bloomberg.

Пентагон Иван Шилов © ИА REGNUM

По информации агентства, вместо того чтобы выразить свои претензии открыто, союзники Вашингтона используют дипломатические каналы, причём с большим успехом.

В материале указано, что инцидент с утечкой спровоцировал «неудобные разговоры» с представителями нескольких государств за закрытыми дверями.

Журналисты отмечают, что президенту США Джо Байдену предстоит «серия неловких переговоров» во время его апрельских встреч с президентом Южной Кореи Юн Сок Ёлем и премьер-министром Великобритании Риши Сунаком.

Издание приводит слова анонимного иностранного чиновника, который отметил, что время для встреч лидеров выбрано неудачно, при этом отсутствие публичного возмущения в столицах государств — союзников Вашингтона не должно никого обманывать.

Как передавало ИА REGNUM, официальные лица Южной Кореи и других государств заявили, что намерены поднять данный вопрос в Вашингтоне, а пока они ждут, что по этому поводу скажет администрация Байдена.

Ранее в Сеть попали секретные документы минобороны США, описывающие состояние украинских войск и планы НАТО и США по их укреплению. Пентагон расследует утечку данной информации. Кроме того, согласно опубликованным данным, Вашингтон мог следить, в частности, за президентом Украины Владимиром Зеленским. На это указывает тот факт, что американская разведка была в курсе идеи Зеленского атаковать российские войска на территории Ростовской области.

В то же время агентство Reuter со ссылкой на источники в вашингтонской администрации допустило, что опубликованные документы могут быть поддельными и целью их обнародования было нанесение ущерба интересам США. При этом ряд российских экспертов отметили, что целью публикации могло быть введение в заблуждение российской стороны относительно планов ВСУ.

Однако, как отметил 10 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, некоторые данные в опубликованных документах Пентагона весьма интересны. Кроме того, он подчеркнул, что нельзя исключить факта того, что США действительно шпионили за украинским президентом Владимиром Зеленским. Песков напомнил, что в мире уже не раз возникали скандалы из-за историй с прослушкой европейских лидеров со стороны Вашингтона.