Bild: генерал Майс проинформировал, что Германия не может полностью выполнять задачи НАТО

Берлин, , 12:38 — REGNUM Командующий Сухопутными войсками Германии генерал-лейтенант Альфонс Майс уведомил начальство Вооружённых силы страны, что Германия из-за нехватки финансирования ВС и помощи Украине не в состоянии полностью выполнять свои обязательства перед НАТО, передаёт Bild 11 апреля.

НАТО Иван Шилов (с) ИА REGNUM

В докладе, направленном в марте 2023 года, Майс отметил, что боеготовность дивизии, которую Германия обещала предоставить в распоряжение НАТО к 2025 году, удастся обеспечить лишь частично, а боеготовность Сухопутных сил Германии в целом может снизиться из-за недофинансирования и оказания военной помощи Украине.

«Военной техники в обозримом будущем будет недостаточно. Даже если обратиться к запасам всех Сухопутных сил, в распоряжении будет меньше, чем 60% от необходимого объёма техники», — сказано в докладе.

Если ситуация не изменится, к боям высокой интенсивности армия Германии будет не готова, добавил генерал-лейтенант.

В марте 2023 года немецкие СМИ сообщили, что власти Германии в ближайшие годы намерены существенно увеличить объём военной помощи Украине. В 2023 году предполагается дополнительно выделить на эти цели 3,2 миллиарда евро, а в ближайшие годы — ещё 8,8 миллиарда евро. Деньги требуются не только на новую технику, но также на обслуживание и снаряды для уже поставленной.