Росавиация сочла максимальной опасность от выброса вулкана Шивелуч
Петропавловск-Камчатский, 11 апреля 2023, 12:34 — REGNUM Выбросам вулкана Шивелуч на Камчатке присвоен красный (максимальный) код по шкале Международной организации гражданской авиации (ИКАО). Соответствующее сообщение распространила 11 апреля Росавиация.
«Текущая деятельность вулкана может представлять опасность для внутренних и международных полётов», — говорится в информации ведомства.
Экипажам воздушных судов рекомендовано проявлять осторожность и внимательно оценивать ситуацию в районе, где находится вулканический пепел. Информация по последствиям выброса Шивелуча будет отслеживаться в дальнейшем. Сведения просят учитывать при выборе маршрутов самолётов.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в МЧС Камчатки предупредили, что после извержения вулкана Шивелуч пепел может выпасть в Мильковском, Быстринском, Тигильском, Елизовском районах и в Петропавловске-Камчатском. Последствия выброса оценит специальная комиссия.
Извержение Шивелуча произошло ночью 11 апреля и было очень мощным. В нескольких муниципалитетах Камчатки начались пеплопады, там рекомендовано не отправлять детей в учреждения образования в связи с природным ЧП.