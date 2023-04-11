Петропавловск-Камчатский, 11 апреля, 2023, 12:34 — ИА Регнум. Выбросам вулкана Шивелуч на Камчатке присвоен красный (максимальный) код по шкале Международной организации гражданской авиации (ИКАО). Соответствующее сообщение распространила 11 апреля Росавиация.

Информцентр УКМР/ТАСС Слой пепла в результате извержения вулкана Шивелуч в поселке Козыревск Усть-Камчатского района

«Текущая деятельность вулкана может представлять опасность для внутренних и международных полётов», — говорится в информации ведомства.

Экипажам воздушных судов рекомендовано проявлять осторожность и внимательно оценивать ситуацию в районе, где находится вулканический пепел. Информация по последствиям выброса Шивелуча будет отслеживаться в дальнейшем. Сведения просят учитывать при выборе маршрутов самолётов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в МЧС Камчатки предупредили, что после извержения вулкана Шивелуч пепел может выпасть в Мильковском, Быстринском, Тигильском, Елизовском районах и в Петропавловске-Камчатском. Последствия выброса оценит специальная комиссия.

Извержение Шивелуча произошло ночью 11 апреля и было очень мощным. В нескольких муниципалитетах Камчатки начались пеплопады, там рекомендовано не отправлять детей в учреждения образования в связи с природным ЧП.