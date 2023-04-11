Москва, 11 апреля, 2023, 12:32 — ИА Регнум. Дорогомиловский суд Москвы арестовал экс-главу лётной эксплуатации Росавиации Максима Костылева по подозрению в получении взятки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в суде.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Костылеву М. Ю. меру пресечения в виде содержания под стражей на срок два месяца», — рассказали в суде, не раскрыв суть дела против бывшего чиновника.

По данным РБК, летом 2021 года Максим Костылев получил взятку от «неустановленных лиц из числа руководства ООО «Азур Эйр» (Azur Air). Взятка представляла собой путёвки по заниженной стоимости для чиновника и членов его семьи.

Взамен ныне бывший глава лётной эксплуатации якобы повлиял на результаты проверки лётной работы авиакомпании Azur Air, в ходе которой было выявлено ограниченное количество нарушений.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне сотрудники УФСБ по Свердловской области задержали главу управления по контролю за оборотом наркотиков регионального ГУ МВД Ивана Ергеледжи, которого подозревают в мошенничестве. В настоящее время силовик находится в изоляторе временного содержания.