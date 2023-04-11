Генпрокуратура РФ признала нежелательной деятельность «Форума гражданского общества Россия — ЕС»

Москва, , 12:21 — REGNUM Генеральная прокуратура по результатам проведённой проверки признала нежелательной деятельность немецкой неправительственной организации «Форум гражданского общества Россия — ЕС», сообщили в ведомстве 11 апреля.

Прокуратура РФ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Фактически, её деятельность направлена на налаживание взаимодействия между структурами Европейского союза с российскими НКО, на сбор информации о происходящих в Российской Федерации внутренних процессах, установление контактов с российскими «политическими эмигрантами» в целях их использования в ущерб интересам России», — отметили в Генпрокуратуре.

НПО представляет собой сетевую структуру, которая объединяет около 180 российских и европейских неправительственных организаций, а фактической целью её докладов, исследований, конференций и семинаров является дискредитация руководства России, сказано в сообщении ведомства.

«Форум» сотрудничает с гражданами России, признанными в РФ иноагентами, и с организациями, деятельность которых признана в России нежелательной, и деятельность данного НПО угрожает основам конституционного строя, территориальной целостности и безопасности государства, добавили в Генпрокуратуре.

5 апреля Министерство юстиции России после обращения Генпрокуратуры включило в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, чья деятельность является нежелательной в России, НПО Solidarität mit der Bürgerbewegung in Russland e. V. («Солидарность с гражданским движением в России — Solidarus», Германия) и «КрымSOS». НПО вмешиваются во внутренние дела России, представляя угрозу основам конституционного строя, территориальной целостности и безопасности страны, отметили в ведомстве.