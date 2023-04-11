УПЦ сообщила подробности нападения на епископа Ивано-Франковского и Коломыйского

Черновцы, Украина, , 12:20 — REGNUM В Черновцах накануне вечером, 10 апреля, совершено разбойное нападение на епископа Ивано-Франковского и Коломыйского Никиту. Прибывшие на место правоохранители не предприняли ровным счётом ничего. Подробности 11 апреля сообщает Telegram-канал Украинской православной церкви (УПЦ).

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Инцидент произошёл в 22:00 по местному времени возле Черновицкого епархиального управления. Неизвестный напал не только на епископа, но и на несовершеннолетнего сына украинского военнослужащего, чей брат и отец сейчас находятся на передовой.

Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на пресс-службу Черновицкой епархии отмечает также, что нападение на епископа было совершено умышленно, прибывшая на место происшествия полиция не арестовала нападающего. На просьбу свидетелей проверить нападающего на состояние алкогольного или наркотического опьянения сотрудники полиции также ответили отказом.

«Современная Украина! Это государство имеет право на существование?» — прокомментировал происходящее в своем Telegram-канале 11 апреля политолог Владимир Корнилов.

Власти Украины всё сильнее давят на православных верующих. И. о. гендиректора национального заповедника «Киево-Печерская лавра» Александр Рудник заявил, что расторгает договор аренды с УПЦ с 29 марта, и потребовал освободить все находящиеся там здания.

Комментируя требование к монахам Украинской православной церкви (УПЦ) покинуть Киево-Печерскую лавру, советник патриарха Русской православной церкви (РПЦ) протоиерей Николай Балашов подчеркнул: «Разворачивается в полную силу гонение на православных на Украине со стороны её властей, во всем послушных своим заокеанским покровителям».

Киево-Печерская лавра — это сегодня Голгофа православного мира, заявил сербский епископ Сергий, которого цитирует Telegram-канал российского телеведущего Руслана Осташко.

«Молитвы православных сербов сегодня с митрополитом Киевским Онуфрием, священники которого подвергаются гонениям в своей стране, которых безосновательно арестовывают, безжалостно избивают, наказывают без вины и суда», — заявил епископ 9 апреля.

Тем временем зампредставителя Госдепартамента США Ведант Патель заявил 10 апреля, что в ведомстве ничего не знают о нападениях на объекты и прихожан канонической УПЦ никакой информации он не видел и не читал.

По этому поводу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила «принципиальность» позиции Вашингтона по этому вопросу и заявила, что в Соединённых Штатах, очевидно, решили не комментировать ситуацию.

«Захват лавры? Где это? Гонения на УПЦ? Что вы говорите? Нарушение прав человека и религиозных свобод на Украине? Не слышали, честно», — написала она в своём Telegram-канале.

Заявление о репрессивной политике властей Украины в отношении канонической православной церкви 12 апреля на пленарном заседании рассмотрит Госдума РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 10 апреля неизвестный напал на епископа Ивано-Франковского и Коломыйского Никиту (каноническая УПЦ). Судя по видеокадрам, злоумышленник несколько раз ударил священнослужителя, сбив его с ног. Ранее было совершено нападение на настоятеля Покровского храма Украинской православной церкви (УПЦ) в Виннице. Святой отец поступил в медицинское учреждение в тяжёлом состоянии.